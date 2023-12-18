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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمالا لمسيرة الإنجازات.. محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية جديدة، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري على صناديق الانتخاب عكس مدى وعي المصريين وإلمامهم بالحقوق والواجبات وممارسة حقهم الذي كفله الدستور.

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وأكد محافظ الأقصر، أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد استكمال مسيرة الإنجازات، وتنفيذ مشروعات قومية متميزة، موضحا أنه في محافظة الأقصر هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

وأشار  إلى أن وعى الشعب المصرى ساهم فى صنع ملحمة وطنية من خلال مشاركته الإيجابية ليسطرها التاريخ بحروف من نور ، ويؤكد ذلك على أن المصريين لا يعرفون المستحيل ، ويساندون قيادتهم السياسية الحكيمة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بكافة مؤسساتها .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت منذ قليل فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية جديدة، إذ حصل  على 39 مليونا و702 ألفا و 451صوتا،  بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية.

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