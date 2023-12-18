عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ حالات إزالة مبان في المهد بمدينة الأقصر

صدى البلد

قام مجلس مدينة الأقصر  بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينه ، بتنفيذ أعمال إزالة في المهد لبناء مخالف بمنطقة حي جنوب.


وأوضح حسن خليدي رئيس حي جنوب، أن أعمال البناء المخالف تمت  بالدور الثامن العلوي لأحد العقارات بشارع إمتداد التليفزيون بمنطقة حي جنوب بإجمالي مساحة ٢٥٠ م تقريباً، وتمت الإزالة بالكامل وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث

محافظ الأقصر يطمئن على حالة السائحين المصابين في حادث الأتوبيس بالدير البحري


شارك في تنفيذ أعمال الإزالة قوة تأمين من قسم شرطة الأقصر بناء على تعليمات اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر.

 

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات  المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى لأعمال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

الأقصر الإجراءات القانونية البناء المخالف بناء مخالف تنفيذ أعمال حي جنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ترشيحاتنا

أمريكا تستعد لإعلان الحرب على الحوثيين

أبو الغيط يهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية جديدة

احتفالات في شبرا.. مسيرة ضخمة بالسيارات ينظمها مستقبل وطن بمناسبة فوز الرئيس

سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

تفاصيل محاكمة أجنبي بتهمة إنهاء حياة شاب في الوايلي

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والإمارات في مجال بناء مراكز البيانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

عيد ميلادها الـ49.. تعرف على طفولة نيللى كريم ومعاناتها مع المرض

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تتألق على سلم الطائرة.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ