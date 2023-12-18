تنفيذ حالات إزالة مبان في المهد بمدينة الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينه ، بتنفيذ أعمال إزالة في المهد لبناء مخالف بمنطقة حي جنوب.



وأوضح حسن خليدي رئيس حي جنوب، أن أعمال البناء المخالف تمت بالدور الثامن العلوي لأحد العقارات بشارع إمتداد التليفزيون بمنطقة حي جنوب بإجمالي مساحة ٢٥٠ م تقريباً، وتمت الإزالة بالكامل وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.



شارك في تنفيذ أعمال الإزالة قوة تأمين من قسم شرطة الأقصر بناء على تعليمات اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى لأعمال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.