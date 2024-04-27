إخماد حريق في جمعية خيرية بالخليفة | صور

تمكن رجال الحمايه المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل جمعية خيرية بمنطقة الخليفة .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل جمعية خيرية بالطابق الأخير في عقار سكني بمنطقة الخليفة.

على الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بثلاثة سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، وتمكنت القوات من محاصرة نيران قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية .

‏وتبين من الفحص احتراق غرفة أعلى سطح العقار على مساحة 10 متر مربع دون إصابات أو خسائر في الأرواح ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .