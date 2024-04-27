نشأت الديهي يكشف تفاصيل المبادرة المصرية لتجميد اجتياح رفح الفلسطينية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر قدمت مبادرة لتجميد عملية اجتياح رفح الفلسطينية، خاصة وأنها تحتوي على 1.5 مليون فلسطيني، واجتياح هذه المدينة سيؤدي إلى مأساة.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد مبادرة مصر لتجميد معبر رفح، في ظل اتساع رقعة المظاهرات المعارضة للحرب على قطاع غزة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه نهم كبير لالتهام الأراضي الفلسطينية، واستمرار نزيف الدماء الفلسطينية.

وأضاف أن مصر وسيط نزيه لديه القدرة على محاورة جميع الأطراف في الحرب على قطاع غزة، مضيفًا أن مقترح مصر يتمثل في تجميد اجتياح رفح، وتسليم ما يقرب من 20 إسرائيلي، مقابل هدنة تصل لـ20 يوم ، أو شهر ، وخلال هذه المدة يتم التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.