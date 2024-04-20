نشأت الديهي يُعلق على التعديل الوزاري المحتمل.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تساؤلات كثيرة حول شخصية رئيس الوزراء المقبل، متسائلاً: "هل يتم تصعيد الفريق كامل الوزير، لكي يكون رئيس الوزراء، أو نائب لرئيس الجمهورية؟، هناك الكثير من التساؤلات، وهناك الكثير ممن يتحدثون وكأنهم على علم ببواطن الأمور.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أنه لا يوجد أي تجمع في مصر، إلا ويتم الحديث عن التعديل أو التغيير الوزاري المحتمل ، معقبًا: "المجتمع المصري أصيب بمتلازمة التغيير، فالجميع يتحدث عن التغيير، وكأن التغيير هدفًا في حد ذاته".



وأشار إلى أن الناس تهتم بتغيير الحكومة و"النميمة" السياسية أكثر من الاهتمام بأداء الحكومة وتقييم الأداء ومخرجات هذه الأداء، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية للدولة دون غيرها هي التي تقرر وقت وحجم التغيير، وأهداف وتوقيت هذا التغيير.