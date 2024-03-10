بعد مهاجمة إسرائيل لـ مليحة.. نشأت الديهي: ركزوا على هذا المسلسل

قال الإعلامي نشات الديهي، إن الإعلام الإسرائيلي بدأ مهاجمة مسلسل "مليحة"، قبل عرضه، لأنه يجسد معاناة الشعب الفلسطيني امام الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: "ركزوا على هذا المسلسل، اللي مش هتقدر تغيره بصورة مباشرة، ممكن نغيره بالقوى الناعمة، دور الفن الحقيقي نشر الوعي بين الشعب".

وتابع نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن عادل إمام هو ممثل فريد من نوعه، وتوهج مع سنه، والمبدع يوسف معاطي كان هو الصنايعي الذي ساهم في توهج الفنان عادل إمام، وأي فنان يعمل معه، معقبًا: "قلم يوسف معاطي كان يوزن بميزان الذهب، وكل إفيهات عادل إمام علامة جودة".

ولفت نشأت الديهي، إلى أن الفنانة إسعاد يونس في برنامجها تقوم بعرض الكثير من تترات المسلسلات التاريخية التي ما تزال تلعق في الأذهان ، متابعًا: "لدينا فن راقٍ، ومصر تواصل هذا الدور من خلال الشركة المتحدة، التوعية من خلال الفن تأتي دائمًا بشكل غير مباشر".