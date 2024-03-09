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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي يكشف تفاصيل المخطط الغربي لتهجير الشعب الفلسطيني .. فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك ميناء في قبرص يستعد لنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ، وسط تنسيق بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، متسائلا :""لماذا يتم نقل المساعدات من ميناء قبرص، وليس من ميناء العريش؟

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وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين،:" لو أن الاحتلال صادق في إيصال المساعدات،  لوافق على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، .. هناك شيء غريب يلوح في الأفق، ويبدو أن هناك مخططًا لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال السفن التي ستأتي بمساعدات من قبرص، ونقلهم إلى جهة أخرى".


ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جون بايدن، تحدث على أن التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان سيكون أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى أن هناك محاولة من المخابرات الأمريكية لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان. 

 وأشار إلى أن صحيفة وول ستريت الأمريكية تحدثت على أن قطر هددت قادة حماس بترحيلهم من الدوحة، حال عدم الموافقة على الهدنة،  مشيرًا  إلى أنه لم يتأكد من صحة هذا الخبر من مصادر أخرى حتى الآن.

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