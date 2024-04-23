نشأت الديهي: الجيل الحالي كتب عليه أن يكون في استعداد دائم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر قدمت تضحيات غير مسبوقة للحفاظ على سيناء، حيث ارتوت أراضي سيناء بدماء آلاف الشهداء من كل البيوت المصرية، معقبًا:" التضحيات المقدمة من الشعوب من أجل تحرير الأراضي هي الباقية" .

وأضاف نشأت الديهي،، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، أن ما حدث في سيناء خلال آخر 10 سنوات يُؤكد أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تعي حجم التحديات التي قد تجر مصر إلى صراع إقليمي، مشيرًا إلى أن سيناء كانت بوابة شرقية لاختراق أمن مصر، منذ الفراعنة ، وحتى حرب السادس من أكتوبر.

وأوضح نشأت الديهي، أن مصر تحتفل بعيد تحرير سيناء خلال هذه الأيام في أوقات صعبة، ولكن هذا الاحتفال ضروري لأنه بمثابة "نوبة صحيان"،، مرددا: "هذا الجيل كتب عليه أن يكون في حالة استعداد دائم".