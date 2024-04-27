عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 8.5 مليار جنيه في أسبوع

وزارة المالية
وزارة المالية

رفعت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية، خلال الأسبوع الجاري، بمقدار 8.5 مليار جنيه؛ للوفاء بالاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

وكشف تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.

وزير المالية: الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة والمواطنين

بعد 5 شهور.. البنك المركزي يسدد قيمة أذون خزانة بـ645 مليون يورو

وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.

وتستهدف الحكومة، الاقتراض- عبر 3 عطاءات دورية- هذا الأسبوع خلال أيام "الإثنين، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 123.5 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن التمويل سيتم بقيمة تبلغ 115 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة بزيادة مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

كما تستهدف الحكومة طرح سندات خزانة بقيمة 8.5 مليارات جنيه بتخفيض مقداره 1.5 مليار  جنيه عن الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 115 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.

ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من  غدا الأحد ، بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات عن طرح الأسبوع الماضي، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 30 مليار جنيه.

كما سيتم بيع  أجلي 182 و364 يوما بقيمة 55 مليار جنيه،  موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 25 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

فيما سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 5 مليارات جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات  بقيمة 3 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

سداد أذون يورو

واعلن البنك المركزي المصري عن سداده  خلال الـ5 أشهر المقبلة، لـ645 مليون يورو (تعادل 690 مليون دولار)؛ كان قد سبق حصل عليها في صورة أذون خزانة مقومة باليورو في مطلع نوفمبر من العام الماضي.

وطرح البنك المركزي في 7 نوفمبر الماضي الأذون من أجل 364 يوما ولمدة عام لتدبير احتياجات الخزانة العامة، مستهدفا بذلك 28 عرضا للاكتتاب والشراء من المستثمرين.

واستهدف البنك المركزي طرح ذلك الأجل بأقل سعر فائدة نسبته 3.999%، وأعلى سعر نسبته 5% ومتوسط سعر فائدة 4.134%.

وبلغ إجمالي العروض المقبولة نحو 19 عرضا من المستثمرين بقيمة 656.7 مليون يورو، بمتوسط سعر نسبته 4% وأقل سعر نسبته 3.99%  وأعلى سعر نسبته 4%.

وتستأنف البنوك عملها صباح الغد؛ بعد انتهاء إجازة احتفالات ذكرى تحرير سيناء، التي سبق أن قررها البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، ونفذها الجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس الماضي.

البنك المركزي وزارة المالية الموازنة العامة الفجوة التمويلية البنوك والمؤسسات المالية عجز الموازنة اخبار مصر مال واعمال الاحتياجات التمويلية أذون خزانة سندات الخزانة الدين العام Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مرتبات مجزية.. فرص عمل مميزة للشباب | الحق قدم

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة النقود المتداولة لـ 1.15 تريليون جنيه بنهاية 2023

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد بعد دخولها المستشفى

إخماد حريق في جمعية خيرية بالخليفة | صور

إسرائيل تعلن تأجيل اجتياح رفح الفلسطينية بـ«شرط واحد»

بتهمة بنشر أخبار كاذبة في وفاة طالبة جامعة العريش..11 شخصا يواجهون هذه العقوبة

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 8.5 مليار جنيه في أسبوع

دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم كلثوم والعندليب|سعد لمجرد يزور قبور عدد من نجوم الفن الراحلين بمصر.. صور

حبست زوجها وقدّّمت تنازلات للفن وتصدَّرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي

خبير تغذية علاجية يكشف فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

فرنسا تعلن مفاجأة داخل هذا النوع من المياه| تفاصيل

فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ