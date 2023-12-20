محاكمة المتهم بقتل زوج عمته فى إمبابة بسبب خلافات مالية

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم محاكمة فني تكييف وتبريد، متهم بقتل زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات على مبلغ 7 آلاف جنيه بمنطقة إمبابة.





وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، أن المتهم "م. ح"، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس 2022 قتل عمدا زوج عمته "محمد. أ" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة ضربات على رأسه باستخدام عصا حديدية فأحدث إصابته التي أودت بحياته.



وتابعت التحقيقات: ارتبطت تلك الجناية بجنحة، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من مسكنه، إلا أنه خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو عدم عثوره على أي أموال بالمسكن.



وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.