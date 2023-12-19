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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شاب أنهى حياة شقيق زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز سمنود بقرار حبس شاب انهي حياه شقيق زوجته لمعاتبته إغضابها 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان الواقعة .

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كما وجهت النيابة العامة بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإنهاء تصريح دفن جثمان الضحية وتسليمها إلى ذويها .

وكان ضباط مباحث مركز شرطة سمنود تمكنوا من إلقاء القبض على  شاب أنهى حياة شقيق زوجته إثر التعدي عليه بالضرب بألة حادة علي الرأس لرفض الأخير عودتها إلي منزل المجني عليه ووجود خلافات أسرية بين المجني عليه وشقيقة المتهم  بقرية طليمة بمركز. سمنود كما تم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة. 

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى سلطان موسى  يبلغ من العمر 30 عاما - إثر التعدي عليه بآلة حادة على  تسبب في إصابته بنزيف في المخ ، وأن وراء الواقعة شقيق زوجة المجني.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.

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