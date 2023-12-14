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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلدية المحلة يعود بتعادل ثمين من بيراميدز في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

نجح فريق بلدية المحلة في فرض التعادل الإيجابي على نادي بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 23 بعد تمريرة طولية من محمد الشيبي إلى ماييلي الذي اخترق بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل البلدية في الدقيقة 36 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق أحمد مجدي على رأس حسام أشرف الذي سدد كرة سكنت الشباك، وأهدر بيراميدز فرصة التقدم من جديد بعدما أضاع عبد الله السعيد ضربة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، وقع خطأ في التشتيت من مدافعي بلدية المحلة لتصل إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، لكن البلدية تعادل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة من ركلة حرة عن طريق ماجد هاني لتصل إلى حسام أشرف ليمررها إلى أحمد رضا ليسدد رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط من 8 مباريات.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيب، خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، وخط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي"

وضمت مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي: "حراسة المرمى: أحمد حسي، خط الدفاع: هشام حافظ – محمد صابر – السيد عوض – أحمد مجدي، وخط الوسط: إسلام مرزوق – إبراهيم شتا – أحمد رضا، وخط الهجوم: فيفور أكيم – حسام أشرف - محمد أميسي".

فريق بلدية المحلة بلدية المحلة نادي بيراميدز بيراميدز استاد الدفاع الجوى

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