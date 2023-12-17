أهالي طنطا يودعون جثمان هيثم النحاس الملقب بـ"رجل الخير" في جنازة شعبية..صور

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عصر اليوم، جثمان الشاب هيثم النحاس رجل الخير، في جنازة شعبية انطلقت عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عوارة في مشهد جنائزي مهيب خيمت علي ملامحه الاسي والوجيعة حتي دفن جثمانه بمقابر أسرته .

وكانت مدينة طنطا شهدت حالة من الحزن والوجيعة عقب نبأ وفاة الشاب هيثم النحاس المعروف بفعل الخير إثر مروره بوعكة صحية خطيرة نقل علي أثرها إلي أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب إجرائه عملية جراحية ونقل جثمانه إلي منزل أسرته بشارع البحر تاركا طفلين تتراوح أعمارهما السنية ما بين 8 اشهر حتي 3 سنوات.



ونعي الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر رحيل الشاب المفاجئ إثر الوعكة الصحية خلال 3 اسابيع الماضية وسط إطلاق دعوات بالرحمة والمغفرة علي رحيله المفاجئ.

الجدير بالذكر أنه سيتم إقامة سرادق عزاء أمام منزل الأسرة بشارع البحر.

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