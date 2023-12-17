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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تتماشى مع الحملة الغربية المشبوهة|بيان عاجل لـ فلسطين بشأن تصريحات متطرفة لـ نتنياهو

علم فلسطين
علم فلسطين

أدانت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن منع قيام دولة فلسطينية والتي وصفتها بأنها تتماشى مع الحملة الإعلامية الغربية المشبوهة ضد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استمرار هجوم نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، على السلطة الوطنية الفلسطينية وتفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، يتساوق مع الحملة المسعورة التي تشنها وسائل إعلام غربية بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو ردينة، أن هذه التصريحات والحملة المشبوهة تأتي استكمالا للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية بما في القدس الشرقية، وآخرها مجزرتا مخيم النصيرات وطولكرم، اللتان أودتا بحياة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا الناطق باسم الرئاسة، الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تتحدى علنًا الرئيس بايدن ومواقفه التي أعلن عنها حول دعمه لحل الدولتين كأساس للعملية السياسية، خاصة أن القرار الإسرائيلي ما زال يرفض وقف إطلاق النار، وما زالت المجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب تدمير المستشفيات والبنية التحتية.

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