داليا السواح: وضع المنتج المصرى على الخريطة العالمية أبرز التحديات أمام السيسي

هنأت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الاعمال المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه لفترة رئاسية ثالثة

واكدت السواح ان حفظ الامن والاستقرار علي رأس اولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى في ظل الظروف الدولية والاقليمية الصعبة.

وقالت أن هناك اولويات خلال الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس من اهمها الاهتمام بملف الصناعة والزراعة ووضع المنتج المصرى على خريطة المنافسة العالمية.

وطالبت الرئيس بضرورة وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي راس الاولويات بالاضافة الي تطوير التعليم الصناعي وتكثيف التدريب داخل المصانع والمدن الصناعية

وقالت السواح: سعيدة باستكمال المسيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة واستكمال خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، متوجهة بالتهنئة إلى الشعب المصري لفوز الرئيس السيسى والعمل معا كدولة وقطاع خاص من اجل صنع مستقبل افضل لمصر.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.