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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تتهم روسيا بالفشل الذريع في حماية المدنيين بأوكرانيا |تفاصيل

أوكرانيا
أوكرانيا

اتهم مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، روسيا ب"الفشل واسع النطاق" في اتخاذ تدابير كافية لحماية المدنيين في أوكرانيا وأن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ترك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن مراقبة مكتبه تشير إلى "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعديات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، في المقام الأول من قبل قوات الاتحاد الروسي".

 

وأشار ترك في مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى أن هذه الانتهاكات شملت 142 حالة إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، فضلا عن الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين، بما في ذلك من خلال العنف الجنسي.

ونفت روسيا بشدة ارتكاب فظائع أو استهداف المدنيين في أوكرانيا.

وأضاف ترك: "كان هناك فشل واسع النطاق من قبل الاتحاد الروسي في اتخاذ تدابير كافية لحماية المدنيين وحماية الأهداف المدنية من آثار هجماتهم".

وأكد على أن القوات المسلحة لكلا البلدين، وخاصة روسيا، بحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مضيفا: "يجب عليهم التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، ورسم خريطة لموقع الألغام بدقة".

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