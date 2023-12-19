عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

353 مليون دولار منحا تنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 3 سنوات

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة أداء محفظة التعاون المشترك.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، والعمل المشترك لتعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات، وأبرزها الصحة، والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، إضافةً إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

ووجهت الشكر للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية، خلال العام الجاري، لاسيما في تنفيذ تعهدات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لاسيما في محور الطاقة، إلى جانب دعم جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون المشترك، وذلك في ضوء وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، التي تم اعتمادها في يونيو 2020 ، لاسيما في مجالات تمكين المرأة وزيادة التجارة، وتكافؤ الفرص والمساعدة الفنية في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما سيشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع "الصناعات الخضراء المستدامة" من خلال التمويل المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار "الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة" و" مبادرة فريق أوروبا" بقيمة 30 مليون يورو.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، الذي تم إطلاقه مؤخرًا ويرصد تفاصيل جهود التعاون الإنمائي المبذولة مع شركاء التنمية لدفع جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.

إجمالي المنح التنموية

ووفقًا للتقرير فإن إجمالي المنح التنموية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تبلغ نحو 353 مليون دولار، في مختلف المجالات من بينها منحة مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، ومنح مشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بحلوان، ومنحة لمكافحة أسباب الهجرة غير النظامية ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر، ومنحة لبرنامج مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ومنحة برنامج الاتحاد الأوروبي لتكافؤ الفرص، وكذلك برنامج التعليم العام والفني والمهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة. 

وزيرة التعاون الدولي ​الاتحاد الأوروبي شركاء التنمية التنمية منح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

«آي صاغة»: الذهب يواصل القفز لمستويات تاريخية وعيار 21 يسجل 2920 جنيهًا

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

موضوعات متعلقة

التعاون الدولي تشارك في احتفالية مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية القومية للسكان

وزيرة التعاون الدولي تهنئ السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة

التعاون الدولي: 1.5 مليار دولار تمويلات تنموية لتمكين المرأة والحماية الاجتماعية

إطلاق منصة "حافز" بدعم وإشادات شركاء التنمية.. وسفير الاتحاد الأوروبي: نقلة نوعية في السوق المصرية

التعاون الدولي: 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية لدعم الموازنة خلال 4 سنوات| تفاصيل

البصل بـ 26 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

التعاون الدولي: مصر نفذت برنامجين لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بـ720 مليون دولار

رؤساء شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية يُرحبون ويشيدون بإطلاق «حَافِز»| تفاصيل

ترشيحاتنا

في رفح.. القسام تعلن شن هجوما كبيرا على جنود الاحتلال الإسرائيلي

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

رئيس مجلس النواب الليبي: مصر لم تتخل عن بلادنا في أزماتها.. فيديو

353 مليون دولار منحا تنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 3 سنوات

الصليب الأحمر: غزة تمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولي

أخبار التوك شو| مفاجأة بـ أسعار الذهب.. تفاصيل حالة طقس اليوم.. وآخر تطورات الوضع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فيديو

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

مفاجأة | تفاصيل أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

زلزال الصين... عشرات الضحايا والمفقودين | تفاصيل مأساوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ