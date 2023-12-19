بأرض السلام.. مطربة تهز العالم بصوتها بعد غنائها لأطفال فلسطين

بكلمات عذبة وصوت عميق، أبكت الفنانة الشابة إليانا، ذات الأصول الفلسطينية، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غنائها كلمات حزينة تعبر عن الوضع في قطاع غزة الذي يشهد قصف متواصل من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.





وتقول كلمات الأغنية "خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع".



إليان عامر مرجية المعروفة بأسم إليانا، ولدت في 21 يناير 2002 بمدينة الناصرة، هي مغنية وكاتبة أغاني فلسطينية - تشيلية.

وقعت مع العديد من شركات التسجيل بما في ذلك مجموعة يونيفرسال ميوزيك وسالكسكو.

كان جدها شاعر ومغني فلسطيني مشهور ووالدتها عملت ككاتبة ولديها أخ أكبر يدعى فراس وهو عازف بيانو وأخت تدعى تالي وهي تعمل في مجال تصميم الأزياء.

بدأت الغناء في سن مبكرة واكتشفها أخوها فراس عندما كانت في السابعة من العمر وكانت تغني أغنية لأديل.

وفي سن الخامسة عشر انتقلت مع عائلتها إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، وتمّ إكتشافها فنياً من قبل المُنتج الموسيقيّ نصري عطوي الذي آمن بموهبتها ودعاها إلى الاستوديو الخاص به للغناء باللغة العربية وعرفها على الفنان مساري وعلى المُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم صليبي وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال أرابيك ميوزيك، والذي أصبح مديرها بعد ذلك.



