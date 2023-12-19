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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عقيلة صالح: ليبيا تحظى بدعم كامل من مصر دون التدخل في شؤونها

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أشاد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بدعم مصر الكامل للدولة الليبية ومساندتها دون التدخل في شؤونها .

 

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وقال عقيلة صالح، في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " أتمنى من مصر عندما يتم الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين على حكومة، أن يتم التعامل معها، وبمجرد تعامل مصر مع هذه الحكومة سيجعل كثير من الدول تتعامل معها وتدرك الحقيقة".

وأضاف عقيلة صالح : " مصر تقف مع ليبيا دائما دون التدخل في شؤونها، وتريد حل الأزمات الليبية دون مصالح أو مطالب، كما تحرص على استقرار الأوضاع هناك، وهذا أمر طبيعي بحكم «الجيرة»، فليبيا أقرب الدول لمصر، وبالتالي دور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه دعم ومساندة ليبيا عظيم وتاريخي".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أن الحكومة الشرعية تُشكل باتفاق بين مجلسي النواب والدولة طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن زيارته لدولة تركيا كانت ناجحة، إذ تفهم الرئيس التركي وجهة نظر الوفد الليبي وأدرك الأوضاع هناك

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