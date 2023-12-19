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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقيلة صالح: المجتمع الليبي يريد الانتخابات والقوانين جاهزة.. ولا مبرر للتأجيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبي

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن  اختصاص التشريع في لجنة الانتخابات منسوب للجنة 6+6 ولا يحق لرئيسي النواب أو مجلس الدولة التدخل في الانتخابات.

 

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وقال عقيلة صالح في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  مجلس النواب تخلى عن سلطته التشريعية في هذا الإعلان الدستوري، ومجلس النواب يصدر القانون فقط طبقا لتعديل الدستور ولا يحق له مناقشته أو التصويت عليه".

 

وأضاف عقيلة صالح :"  أدعو عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للاجتماع قبل نهاية ديسمبر".

 

وتابع عقيلة صالح :"  المجتمع الليبي يريد الانتخابات والقوانين جاهزة الآن.. ولا مبرر للاستمرار في عدم إجراء الانتخابات"، مضيفا:"  يجب أن يحصل المرشح لتشكيل الحكومة على موافقة 20 عضوا من مجلس الدولة و10 أعضاء من النواب".

 

وأكمل عقيلة صالح :" مهمة الحكومة التي تسعى اللجنة لها هي إجراء الانتخابات فقط.. وهي ليست حكومة مؤقتة"، مضيفا:"  إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية".

النواب ليبيا عقيلة صالح الانتخابات اخبار التوك شو

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