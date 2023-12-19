عقيلة صالح: المجتمع الليبي يريد الانتخابات والقوانين جاهزة.. ولا مبرر للتأجيل

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن اختصاص التشريع في لجنة الانتخابات منسوب للجنة 6+6 ولا يحق لرئيسي النواب أو مجلس الدولة التدخل في الانتخابات.

وقال عقيلة صالح في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" مجلس النواب تخلى عن سلطته التشريعية في هذا الإعلان الدستوري، ومجلس النواب يصدر القانون فقط طبقا لتعديل الدستور ولا يحق له مناقشته أو التصويت عليه".

وأضاف عقيلة صالح :" أدعو عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للاجتماع قبل نهاية ديسمبر".

وتابع عقيلة صالح :" المجتمع الليبي يريد الانتخابات والقوانين جاهزة الآن.. ولا مبرر للاستمرار في عدم إجراء الانتخابات"، مضيفا:" يجب أن يحصل المرشح لتشكيل الحكومة على موافقة 20 عضوا من مجلس الدولة و10 أعضاء من النواب".

وأكمل عقيلة صالح :" مهمة الحكومة التي تسعى اللجنة لها هي إجراء الانتخابات فقط.. وهي ليست حكومة مؤقتة"، مضيفا:" إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية".