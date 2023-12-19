عقيلة صالح: ليبيا تحتاج لـ حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أنه لا يمكن إدارة الانتخابات وهناك حكومتان في الشرق والغرب.

وقال عقيلة صالح في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" لا بد من وجود حكومة مصغرة وموحدة تتولى الإشراف على الانتخابات".

وأضاف :" جلس النواب سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة ولا يجوز حضوره الاجتماعات، وحضور الاجتماعات سيكون لستة أشخاص ولن يستبعد أي طرف من الحضور".

وتابع :" ندعو رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة للانضمام إلى الاجتماعات، ويجب أن يكون الحل ليبيا - ليبيا بحضور الأطراف من المجتمع الدولي".

وأكمل: "المرشح لرئاسة الحكومة يجب أن يحصل على التزكية من مجلس الدولة".