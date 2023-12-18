المحكمة الجنائية الدولية تمدد عمل فريقها في ليبيا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، قرارا جديدا بتمديد عمل فريقها المشترك لمدة عام إضافي بهدف دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفريق يتكون من النيابة العامة ودول هولندا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون والمعروفة باسم «يوروبول».

جاء ذلك خلال لقاء نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان، في العاصمة الإسبانية مدريد، نهاية الأسبوع، حيث وقعت على مذكرة التمديد للفريق المشترك، بحسب ما أوردته صحيفة “الوسط” الليبية.

ووقعت المحكمة المحكمة الجنائية الدولية اتفاقا لتمديد عمل الفريق المشترك لمدة عام آخر، للعمل على التحقيقات التي يجريها المكتب بشأن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين. وشددت على دعم الجهود المحلية الرامية إلى محاسبة الجناة، وأن المكتب يظل ثابتًا في التزامه بالتحقيق في هذه الجرائم ومواصلة التعاون مع الفريق المشترك.