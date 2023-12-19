مجموعة بيراميدز.. مازيمبي يخطف فوزا متأخرا على حساب نواذيبوا الموريتاني

حقق مازيمبي الكونجولي فوزا على ضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز عمر فوفانا هدفي المباراة في الدقيقتين 80 و90+4، ليمنح مازيمبي فوزا ثمينا.

بهذه النتيجة رفع مازيمبي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد نواذيبو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وسيطر مازيمبي بصورة واضحة على مجريات الشوط الأول بعدما أخذ زمام المبادرة منذ الدقائق الأولى، وضغط مازيمبي هجوميا بشكل قوي على نواذيبو الذي تراجع إلى منتصف ملعبه لإغلاق المساحات أمام الهجوم الكونغولي، وأهدر مازيمبي فرصتين محققتين خلال نصف الساعة الأول في ظل تألق لافت لأبوبكر ديوب حارس مرمى نواذيبو الذي حافظ علي نظافة شباك فريقه طوال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كثف مازيمبي هجماته تحديدا من خلال الجبهة اليمني عن طريق الظهير إبراهيما كيتا، وضغط مازيمبي بقوة في ربع الساعة الأخير من زمن اللقاء، لينجح عمر فوفانا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 80، واستمرت سيطرة مازيمبي بعد الهدف ليتمكن فوفانا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

