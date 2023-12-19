فوائد خارقة لشعرك من الروزماري

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد زيت الروزماري للشعر ..



· يُحارب مشكلة الشيب ويمنع انتشاره.

· يُساعد على علاج مشكلة تساقط الشعر.

·يُنشط الدورة الدموية في فروة الرأس، ممّا يؤدي إلى تحفيز نمو الشعر وتطويله.

· يغذي بصيلات الشعر؛ وذلك بفضل احتوائه على كمياتٍ كبيرة من العناصر الغذائية المهمة للشعر.

· يُساعد على علاج الالتهابات التي قد تُعاني منها فروة الرأس؛ وذلك بفضل احتوائه على الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات.

· يُساعد على تكثيف الشعر.

·يضيف اللمعان والبريق الجميل إلى الشعر.

·ينظف الشعر ويزيل الأوساخ والجراثيم منه.

· يُحارب مشكلة قشرة الرأس؛ وذلك بفضل قدرته الفعّالة على فتح المسام في بصيلات الشعر.

. يُعالج مشكلة الشعر الجاف، ويرطبه.



وصفة طبيعية للشعر باستخدام زيت الروزماري .

- وصفة زيت الروزماري مع الزيوت الأخرى تُساعد هذه الوصفة على علاج الشعر المُتضرر والذي يُعاني من مشكلة الجفاف، وترطبه بشكلٍ فعّال، كما أنها تحفّز نموّ الشعر وتكثّفه أيضاً، وطريقتها هي:

المكونات: 4-2 قطرات من زيت الروزماري. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، أو زيت اللوز.

طريقة التحضير: تُخلط المكونات المذكورة أعلاه مع بعضها بشكلٍ جيد. يوضع الخليط على النار حتى يُصبح دافئاً، ولا يجب أن يُغلى كثيراً؛ حتى لا يفقد الزيت العناصر الغذائية الموجودة فيه، ولا تحرق سخونته فروة الرأس. يوضع الزيت على كامل الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وتُدلّك به فروة الرأس مدة تصل إلى 10 دقائق. يُغطّى الشعر باستخدام قبعة الاستحمام، أو منشفة ساخنة، ويُترك مدّة تصل إلى 30 دقيقة. يُغسل الشعر باستخدام الشامبو كالمعتاد. يُغسل الشعر باستخدام البلسم، ثم بالماء البارد كخطوة أخيرة. تُكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.