لعنة الميراث.. إحالة أوراق ق.اتل عمه بـ16 طلقة بأسيوط للمفتي.. نص التحقيقات

تحول الميراث إلى لعنة بين أبناء العم بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب في أسيوط رفض العم " رشاد " إعطاء شقيقه " علي " ميراثه في المنزل الذي ورثه عن والدهما مما أثار غضب أبناء الثاني وبدأت الخلافات بينهم حتى أن سيطر الشيطان على فكر " ياسر " الانتقام من عمه وعدم تركه يتمتع بميراث وظل يفكر في الانتقام والذي لم يستغرق كثيرا من الوقت حتى ان عقد العزم على قتل عمه واحضر سلاحا ناريا " بندقية آلية " ومع طلوع الشمس استغل تواجد عمه جالسا على كنبه أمام منزله وأخفى سلاحه في طيات ملابسه وقصد منزل عمه وفور مشاهدته له جالسا فاخرج سلاحه وأمطره بـ 16 طلقة نارية في أماكن متفرقة من جسده حتى أن تأكد من موته وعلى صوت الطلقات النارية جاء نجل عمه فقام ياسر بإمطاره بـ 10 طلقات نارية مما أدى إلى إصابته .. ننشر نص اعترافات المتهم أمام النيابة العامة بمركز أبنوب .

ما تفصيلات إقرارك تحديدا ؟

اللي حصل إني في خلافات بينا وبين عمي " رشاد . ع . ع " واولادة على الميراث وذهبت إلى عمي وطلبت منه بيع ورث والدي في المنزل حتى يأخذ كلا منا نصيبه ولكن رفض وقال " مش هبيع بيوت " تركته وقتها غاضبا وعدت إلى المنزل وقمت بإخراج السلاح الخاص بي " بندقية آلية " وقمت بغسلها وتنظيفها وفي صباح اليوم التالي وتحديدا الساعة 6:30 صباحا أخفيت سلاحي في ملابسي وخرجت من المنزل قاصدا منزل عملي وعندما وصلت وجدته جالسا على كنبه أمام المنزل قمت بإطلاق 16 طلق ناري صوبه سقط على الأرض ورأيت ابن عمي جاء مسرعا ناحيتي فقمت بإطلاق 10 طلقات نارية صوبه وبعد ذلك تركت المكان وعدت إلى المنزل حتى أن جاءت الشرطة وألقت القبض علي .

ما الذي دعاك إلى قتل عمك ؟

علشان بينا خلافات .

وما طبيعة هذه الخلافات تحديدا ؟

خلافات على ميراث .

وهل تحرر عن تلك الخلافات ثمة محاضر ؟

ايوة احنا حررنا محضرين .

متى تولدت لك فكرة إزهاق روح عمك ؟

قبل الحادث بيوم ذهبت اليه وطالبته بالميراث ورفض وقتها روحت من عنده وانا عاقد العزم على قتله .

وما الفترة الزمنية التي قمت بالتفكير فيها بقتل عمك ؟

هي حوالي 15 ساعة من وقت ما مشيت من عنده حتى صباح اليوم التالي .

وهل كنت على علم بمكان وزمان تواجد عمك ؟

ايوة أنا عارف أن عمي بيطلع يقعد على الدكة في الوقت ده كل يوم .

وما هو قصدك من ارتكابك لتلك الواقعة ؟

أنا قصدي اقتل عمي

وما التصرف الذي بدر منك عقب إتمام جريمتك ؟

أنا لسه كنت همشي لقيت أحمد ابن عمي جاي يجري قلتلوا ارجع بدل ما اضرب عليك نار واقتل كانت التاني وضربت طلقين في الحائط علشان يرجع راح هو شتمني بأمي روحت ضربت عليه نار بس مكنش قصدي أصيبه .

وما عدد الأعيرة النارية التي قمت بإطلاقها صوب المجني عليه نجل عمك ؟

حوالي 10 طلقات .

وهل نتج عن ذلك الإطلاق ثمة إصابات بجسده ؟

ايوة أصيب وسقط على الأرض .

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقتله عمه وإصابة نجله.