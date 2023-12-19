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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري والذى يجري تنفيذه بتكلفة 8 ملايين جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات بمركز البدارى، رافقه خلالها الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بالمديرية وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

وتابع المحافظ، أعمال إنشاء الدور الأرضي من المبنى الذي يجري تنفيذه بقرية الكوم الأحمر بتكلفة 8 ملايين جنيه وتم استغلال الدور الأرضي لإقامة محلات تجارية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من المبنى لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، موجهًا بسرعة نهو الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال ومراحل العمل بالمشروع.

وأكد المحافظ على ضرورة إشراك أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأهالي في وضع مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية من خلال جلسات المشاركة المجتمعية وجلسات إتاحة المعلومات التي تم تنظيمها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة وذلك لمعرفة احتياجات القرى والمراكز الفعلية وفقًا لأولويات الأهالي واحتياجاتهم لتحقيق أقصى استفادة تنفيذًا لعمليات التنمية المستدامة واستكمالًا لدور الدولة في تطوير قرى الريف المصري وتنفيذ برامج التنمية.

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أسيوط أخبار أسيوط مركز البداري الحملة الميكانيكية بأسيوط الحملة الميكانيكية

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