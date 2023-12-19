ماذا قال شركاء التنمية والقطاع الخاص عن منصة حافز؟

أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة.

وتم إطلاق المنصة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، وتتيح كافة الخدمات المتاحة من شركاء التنمية سواء خدمات مالية أو غير مالية لمختلف شركات القطاع الخاص.

وانطلق مؤتمر تدشين منصة "حَافِز"، الأحد، 17 ديسمبر، بالعاصمة الإدارة، بمشاركة رفيعة المستوى من شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك.

وفيما يلي آراء المشاركين بمؤتمر تدشين المنصة...