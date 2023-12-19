2-5.. أهلي 2006 يفوز على الشبان العالمية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ فوزا خارج ملعبه على الشبان العالمية بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة ١٢ من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت خماسية فوز الأهلي عن طريق آدم سمير (هدفان) ويوسف الجندي وعبد الرحمن النحاس ويوسف إسلام بهدف واحد لكل منهم.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٦» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: محمد طارق - مازن أحمد - أحمد رضا - أمير علاء.

الوسط: يوسف إسلام - آدم سمير - عبد الرحمن النحاس - عمار وليد حافظ - عزت منصور.

الهجوم: محمد رضا.

وشارك يوسف الجندي بدلًا من مازن أحمد، وفارس الشافعي بدلًا من أمير علاء، وعمر محمود بدلًا من عمار وليد حافظ، وعمرو محمد بدلًا من عزت منصور، ومحمد بشير بدلًا من محمد رضا.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٦» رصيده إلى ٣١ نقطة من الفوز في ١٠ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، وفاز على الغابة ٣ - صفر، وعلى النصر للتصدير ٤ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٥ - صفر، وعلى الشبان العالمية ٥ - ٢، مسجلًا ٥٧ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.

