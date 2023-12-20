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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سمكة واحدة للغني والفقير.. بدء موسم البطارخ في دمياط| شاهد

البطارخ
البطارخ

تشهد أسواق بيع الأسماك فى دمياط هذه الأيام، إقبالاً شديدًا على شراء "الفوارغ" والتي يبدأ موسمها من بداية شهر ديسمبر حتى 15 يناير من كل عام، ويُقبل أهالي دمياط على شراء الفوارغ بكميات كبيرة، لرخص سعرها وجودتها، خاصة ربات البيوت اللائي يعرفن أجود أنواع الفوارغ، ويجيدن طهيها. 

البطارخ أغلى المأكولات البحرية

 وتعد البطارخ من أغلى وأفخم المأكولات البحرية، بأسواق السمك بدمياط، ولا يأتي زائر إلا ويسأل عن البطارخ بسوق القنطرة، وهو أشهر أسواق الأسماك بدمياط، والذي يستعد استعدادا خاصا لهذا الموسم، ويتسابق تجار الأسماك إلى عمل عروض على أسعار البطارخ والفوارغ.


سمكة واحدة للفقير والغنى

 سمكة واحدة يأكل منها الغنى ومحدود الدخل، في موسم الفوارغ والبطارخ الذي ينتظره الجميع، يتبارون فيه بطهي مختلف ومتميز تجيده ربات البيوت، ويجيده أصحاب المطاعم بكل احترافية.

 

نوات الشتاء تؤثر على التجار


ويؤكد كريم دعدور ، تاجر سمك أن شهرى ديسمبر  ويناير  ينتظره الدمايطة لشراء الفوارغ من البوري بشكل أقل، حيث يقل المعروض من الأسماك نتيجة للنوات الشتوية فلقد اعتاد الدمايطة على هذا كل عام؛ نظرا بأن حالة الطقس تؤثر على خروج الصيادين لرحلات الصيد ولكن يأتى موسم البطارخ وبيع فوارغ البورى بأسعار مناسبة لتكون بمثابة الموسم للأسر البسيطة التى تحرص على شراء كميات كبيرة من الفوارغ.


أسعار البطارخ والفوارغ

 

يقول أحمد جاد تاجر سمك، من المعروف إن سعر كيلو البورى لا يقل عن ١٥٠ جنيه ويصل إلى ٢٠٠ جنيه للكيلو الواحد ولكن الفوارغ من البورى لا تتعدى ١٠٠ جنية للكيلو.

وأضاف أن أسعار البطارخ تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى ألف جنيه.

 

 

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دمياط أسواق الأسماك اسواق السمك أسعار مناسبة الصيادين المأكولات البحرية بيع الأسماك في دمياط

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