استشاري مناعة: فيروس كورونا لم ولن ينتهي.. ومتحوراته أصبحت أكثر إنتشاراً|فيديو

قال الدكتورأمجد الحداد استشاري المناعة والحساسية، إن فيروس كورونا لم ولن ينتهي، مؤكداً أنه في فترة تغير الفصول يزداد معدل إنتشار الفيروسات التنفسية.

متحورات كورونا أصبحت أضعف



وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يأمل ان تكون التطورات الحادثه لفيروس كورونا،تضعف من حدته، و تجعله مثل نزلات البرد المعتاده، لافتاً إلى أن متحورات كورونا أصبحت أضعف، ولكن زادت سرعتها في الإنتشار.

وأشار أمجد الحداد استشاري المناعة و الحساسية إلى، أن متحورات كورونا يمكن أن تصيب أشخاص مناعتهم ضعيفة، و تسبب لهم مضاعفات خطيرة، مثل المصابين: بحساسية الصدر، و التليف الرئوي، و السكر.