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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طب الحالات الحرجة يفجر مفاجأة عن مدى خطورة المتحور الجديد من كورونا..تفاصيل

متحور كورونا
متحور كورونا

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن إن فيروس كورونا يتحور بشكل طبيعي، وما ينتشر الأن هو متحور فرعي من الاوميكرون وهو متحور فرعي من فيرس  كورونا.

هل هناك ما يستدعي القلق من الإصابة بالمتحور الجديد من كورونا؟


وصرح الدكتور سليمان، خلال مداخلة هاتفية للأعلامي محمد مصطفي شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أنه ليس هناك معلومات  تثبت أن هذا المتحور اخطر من كورونا، ولكن هو أسرع انتشارا، لافتا الى ان الطفرة الموجوده به مع كل الطفرات التى تحدث في الفيروسات التنافسية تجعله لديه قابلية اكبر تصيب الخلايا البشرية، مؤكدا : الي الآن ليس هناك ما يثبت انه اخطر من فيروس كورونا من باقي المتحورات.


وأضاف استشاري طب الحالات الحرجة بلندن ، إن جميع المواطنين لديهم  مناعة بعد انتشار فيروس كورونا وايضا بعد اللحقات، وأن من أعراض هذا المتحور هو أعراض الانفلونزا العادية.


واشار  حاتم سليمان ،الى ان ما يستدعي القلق عليهم من الاصابة بمتحورات جديدة هما كبار السن، واللذين لم يتلقوا لقاح كورونا من قبل، ومرضي السرطان، وأصحاب الأمراض والمشاكل  المناعية، وايضا من يتلقون علاج الكيماوي لان لديهم ضعف في جهاز المناعة.

الأجراءات الأحترازية التى يجب أتباعها لمنع الأصابة بالفيروسات التنافسية 


ونصح الدكتور حاتم سليمان المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الغالبية العظمي من  الفيروسات التنافسية، ووجوب قياس الحرارة فورا إذا شعر الفرد بالأرتفاع، وألتزام المنازل فى هذه الفترة وعدم الأختلاط بالاخرين خاصة أن هذه الفيروسات تزيد بشكل كبير فى فصل الشتاء، وغسل الأيادى بشكل مستمر خاصة أصحاب المناعة الضعيفة، ويجب أخذ عينة، وكثرة شرب المياة، وتناول فيتامين سي، وممارسة رياضة المشي، والتغذية السليمة ، كل هذا يحسن من الجهاز المناعي.

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طب الحالات الحرجة فيروس كورونا الأوميكرون الفيروسات فصل الشتاء

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