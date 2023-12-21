جبر الخواطر.. موقف إنساني لفنان يتصدّر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟|فيديوجراف

تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك، فيديو للفنان العراقي الشهير بـ رزاق أحمد مع سيدة مسنة على الطريق، ما أثار حالة من التفاعل وردود الأفعال الواسعة على هذا الموقف.





تبين أنه لفنان عراقي يدعى عبدالرزاق أحمد الشهير بـ رزاق أحمد، كان يسير بسيارته في شوارع بغداد حتى توقف على جانب الرصيف بعدما شاهد سيدة مسنة تجلس على الرصيف وبجوارها كرسي متحرك تجلس بنت عليه.

ونزل عبدالرزاق من سيارته ثم اتجه إلى السيدة وجلس بجوارها على الرصيف وبعد ثوان من حديثه معها، شرع في فتح حقيبة اليد التي كان يحملها ثم تبرع بمبلغ من المال للسيدة والطفل وقبّل رأسيهما ثم عاد مرة أخرى إلى سيارته.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث عاد الفنان العراقي مرة أخرى إلى السيدة المسنة والبنت التي تجلس بجوارها على الكرسي المتحرك، حيث قام بمنحهم الأدوية اللازمة لعلاج البنت.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: