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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا تعرف عن متحور " كورونا الجديد" ؟|فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

حذر  الدكتور عاصم عسوي أستاذ طب  أمراض الصدر بطب الفيوم  من وجود ماأسماه " كومبو " الفيروسات المنتشر في الجو في الاونة الاخيرة،  قائلاً : " لدينا حاليا كومبو فيروسات منتشر في الجو، من 24 فيروسا يهاجم الجهاز التنفسي
تابع  خلال     لقاء  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  : " عندنا   إنفلونزا الخنايزير وكورونا بمتحوراتها والفيروس المخلوي والانفلونزا العادية المنتشرة حاليا "
وتعليقاً على تفشي المتحور الجديد  :  معدلات دخول المستشفيات عالمياً أقل وبقى في حدود 5-10%  من الاصابات   التي تصيب الرئة   ومعظم اصابات الان في  الجهاز التنفسي العلوي "
وحول مقاومته  للقاحات : " متحور  سريع الانتشار لكن     حدته أقل بكل تأكيد "

كورونا لم ينته..وكل الفيروسات منتشرة بنسب متساوية


 
من جانبه   قال الدكتور أمجد حداد إستشاري الحسايسية تعليقاً على متحور  فيروس كورونا الجديد أن الفيروس لم ينته عالمياً  ولكنه تحول من مرحلة وباء خطير إلى مرحلة الخطورة المنخفضة لكنه لازال يتحور   وجميع تحورات كورونا بعد متحور " أوميكرون " هيتحورات فرعية    زليست خطيرة وكافة تقارير   منظمة الصحة العالمية  تشير لذلك "
وأضاف أمجد الحداد ، أن كافة التحورات القادمة لم تجعل الفيروس أشد خطورة بل حافظت على نفس تطوراته وأعراضه ، لافتاً إلى أن متحور كورونا الجديد أقل في الأعراض ولكن أكثر قدرة على الانتشار. وبعد تحوره  أصبح يصب الجهاز التنفسي العلوي ولدينا أربع فيروسات  الان منتشرة .


مواصلاً : " كورونا لم ينته، وأعراضه أصبحت مثل أعراض البرد، وأصبح أضعف، و الإنفلونزا الموسمية منتشرة.. وكل الفيروسات منتشرة بنسب متساوية.

الفيروسات الانفلونزا العادية الفيروس المخلوي كورونا إنفلونزا الخنايزير

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