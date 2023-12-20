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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ1.87 مليار دولار.. كندا تبرم صفقة ضخمة لشراء طائرات مسيرة

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

أعلن الجيش الكندي أنه أبرم صفقة بقيمة 1.87 مليار دولار أمريكي مع «جنرال أتوميكس» يشتري بموجبها من 11 طائرة مسيرة حربية يستخدمها في مهام نشر قوات في الخارج ومراقبة أراضي البلاد الشاسعة.

وبالإضافة إلى هذه الطائرات، تشمل الصفقة البالغة قيمتها الإجمالية 2.49 مليار دولار كندي (1.7 مليار يورو) شراء محطات تحكّم أرضية لهذه الطائرات، وحظائر، وصواريخ يتمّ تسليح هذه الطائرات بها؛ بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقال وزير الدفاع الوطني، بيل بلير، في بيان "يجب أن نضمن أن كندا لديها جيشاً حديثا وقابلا للتكيّف وجاهزاً للردّ على التحديات الأمنية الناشئة والمتغيّرة باستمرار".

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الدفاع أن "الطائرات المسيرة ستتيح للقوات المسلحة الكندية مراقبة أراضي كندا الشاسعة وسواحلها الطويلة. ستدعم هذه الطائرات عمليات المساعدة المدنية مثل الاستجابة لحرائق الغابات والفيضانات".

ومن المقرر أن يتسلّم الجيش الكندي أولى هذه الطائرات المسيرة في 2028.

وهذه الطائرات وهي من طراز «إم كيو-9بي سكاي غارديان» تحلق لمسافات بعيدة وتتمتع باستقلالية كبيرة "ولن يتمّ تسليحها إلا عندما تقتضي المهمّة المعيّنة ذلك"، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع.

ويقارب حجم هذه الطائرة المسيرة حجم طائرة مقاتلة.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تقوم فيه القوات الجوية الكندية بتحديث أسطولها القديم بطائرات مقاتلة جديدة من طراز «إف-35» على وجه الخصوص.

الطائرات المسيرة حرائق الغابات والفيضانات حرائق الغابات الطائرة المسيرة الجيش الكندي البلاد

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