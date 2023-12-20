شارك مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، في المؤتمر الدولي الأول للغة العربية وآدابها وعنوانه «اللغة العربية في ظل الثورة الصناعية الخامسة»، والذي تعقده المنظمة الدولية العربفونية، والبورد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالتعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

مركز الشيخ زايد يشارك بمؤتمر (اللغة العربية في ظل الثورة الصناعية الخامسة)

شارك المركز بورقة بحثية بعنوان «المدخل التقني المدمج في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: مفهومه وأسسه ومطالبه وتطبيقاته «منصة T.A.F.L نموذجًا»؛ حيث عرض د/ محمد حميدة عبد العزيز – نائب مدير شؤون التعليم عن بعد بالمركز الفلسفة التربوية وأسسها .

كما تناول أنماط التعلم المتبعة والتي تم إعداد منصة T.A.F.L في ضوئها، والتي تعد منصة رائدة في ميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ موضحًا ركائز التعلم المدمج في بيئة منصة T.A.F.L وانعكاس هذه الركائز على دروس وأنشطة المنصة التعليمية والتي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية الأربع (الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة).

و تناول المهندس/ محمد عبد الغفار منصور– مدير تكنولوجيا المعلومات والتعليم عن بعد بالمركز الآليات والتقنيات التكنولوجية التي تم توظيفها واستخدامها في بناء المنصة، وقدَّم أمثلة عن كيفية طرح الحلول التقنية لحل مشكلات تتعلق بمهارات الكتابة والتحدث التي تشكل عائقًا في البيئات التعليمية التقنية.

في نهاية الجلسة أعرب المشاركون عن سعادتهم بمثل هذه المشاركات التي تعكس تطبيقًا حقيقيًا لتجربة رائدة تعكس اهتمام المركز بميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، تمثل ذلك في العديد من الأسئلة والمناقشات التي دارت على هامش المؤتمر؛ حيث أبدى الكثير من السادة الباحثين والمختصين المشاركين رغبتهم في عقد جلسات وورش عمل أخرى لتسليط مزيد من الضوء على مثل هذه الأفكار والمشاريع التي ولا شك تضيف إلى الميدان أفكارًا إبداعية تسهم في وضع الحلول للعديد من المشكلات.

د. محمد حميدة

مهندس محمد عبدالغفار