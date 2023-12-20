عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد حفل تكريم مسابقة أوائل طلاب الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، حفل تكريم مسابقة أوائل طلاب الشهادة الإعدادية 2023/2024 والتي شاركت فيها جميع الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة وكرم الفائزين بالمراكز الأربعة الأولي وهم إدارات ( بلقاس - السنبلاوين - شربين - منية النصر ).


جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم والنائب حسين خضير والنائب ثروت فتح الباب ، والأستاذ هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور عصام  مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.


حيث حصلت مدرسة الدمايره للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلقاس التعليمية علي المركز الأول ، وحصلت مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنات التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية علي المركز الثاني ، وحصلت مدرسة حسين خضير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة  شربين التعليمية علي المركز الثالث ، وحصلت مدرسة الشهيد عصام الحسيني الإعدادية التابعة لإدارة منية النصر علي المركز الرابع.


وأشار " المحافظ " إلي أن  الدقهلية أنجبت على مدار تاريخها  لمصر والعالم العديد من الأعلام فى شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والدين الذين أثروا جوانب الحياة في مصر والعالم ، أمثال علي مبارك أبو التعليم وام كلثوم سيدة الغناء العربي والشيخ متولي الشعراوي امام العصر ولطفي السيد فيلسوف الجيل واسامة الباز مهندس السياسة المصرية وفاروق الباز عالم الفضاء ومحمود الشريف رائد التنمية الريفية وغيرهم الكثير والكثير الذين تفخر الدقهلية بهم في الداخل والخارج.


كما أشار " مختار " إلي أنه من التفاؤل يولد الأمل ومن الأمل يولد العمل ومن العمل يولد النجاح والتفوق والنبوغ ونجاحكم وتميزكم فخر ونجاح لنا جميعا.


وأكد " المحافظ " دعمه الكامل للعملية التعليمية بالدقهلية ولأبنائي الطلاب في مختلف المراحل التعليمية لتظل الدقهلية رائدة ومتميزة بأبنائها وتنجب لمصر اعلام في شتي المجالات.


وقدم " مختار " خالص التهاني القلبية لإدارة بلقاس والسنبلاوين وشربين ومنية النصر لحصولهم علي المراكز الأربعة الأولي مع دوام التوفيق والنجاح لهم دائما.


والجدير بالذكر أن برنامج الحفل تضمن تلاوة آيات من القرآن الكريم ، وتقديم فقرة غنائية وفقرة فنية لطلاب مدرسة الشهيد مصطفي الجوهري بالمنصورة .

FB_IMG_1703075022138
FB_IMG_1703075022138
FB_IMG_1703075015953
FB_IMG_1703075015953
FB_IMG_1703075012867
FB_IMG_1703075012867
FB_IMG_1703075010532
FB_IMG_1703075010532
FB_IMG_1703075008366
FB_IMG_1703075008366
FB_IMG_1703074999834
FB_IMG_1703074999834
FB_IMG_1703074995777
FB_IMG_1703074995777
FB_IMG_1703074992261
FB_IMG_1703074992261
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشهادة الاعدادية 2023 المجالات العلمية جميع الإدارات التعليمية محافظ الدقهلية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الكشف على 1920 مريضاً في قافلة علاجية بقرية الخليج بـ الدقهلية

ترشيحاتنا

التلفزيون الفلسطيني يعلن إخلاء آخر مركز يقدم خدمات طبية في شمال غزة

شكري يحذر: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه على الإطلاق وتحت أي ذريعة

شكري يستعرض التعاون مع روسيا وجهود مصر الحثيثة لوقف العدوان على غزة

التفاصيل الكاملة لجلسة وزير الرياضة مع روي فيتوريا .. شاهد

الملك عبد الله الثاني يهنئ أمير الكويت بتوليه الحكم

تلميحات بالرفض.. جيش الاحتلال يطلب تأجيلا جديدا لبدء العام الدراسي في الجامعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد

سحر أسود ومؤامرة حريم.. قصص المومياوات الصارخة في مصر القديمة؟

من الجونة.. حفل لجمع تبرعات لصالح فلسطين

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

فيديو

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

فوز مقنع وساحق.. رسالة من بوتين إلى السيسي عقب نجاحه في الانتخابات «فيديوجراف»

عمرنا ما انذلينا هيك.. سيدة فلسطينية تصرخ من قطاع غزة

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ