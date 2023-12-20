محافظ الدقهلية يشهد حفل تكريم مسابقة أوائل طلاب الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، حفل تكريم مسابقة أوائل طلاب الشهادة الإعدادية 2023/2024 والتي شاركت فيها جميع الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة وكرم الفائزين بالمراكز الأربعة الأولي وهم إدارات ( بلقاس - السنبلاوين - شربين - منية النصر ).



جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم والنائب حسين خضير والنائب ثروت فتح الباب ، والأستاذ هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور عصام مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.



حيث حصلت مدرسة الدمايره للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلقاس التعليمية علي المركز الأول ، وحصلت مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنات التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية علي المركز الثاني ، وحصلت مدرسة حسين خضير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شربين التعليمية علي المركز الثالث ، وحصلت مدرسة الشهيد عصام الحسيني الإعدادية التابعة لإدارة منية النصر علي المركز الرابع.



وأشار " المحافظ " إلي أن الدقهلية أنجبت على مدار تاريخها لمصر والعالم العديد من الأعلام فى شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والدين الذين أثروا جوانب الحياة في مصر والعالم ، أمثال علي مبارك أبو التعليم وام كلثوم سيدة الغناء العربي والشيخ متولي الشعراوي امام العصر ولطفي السيد فيلسوف الجيل واسامة الباز مهندس السياسة المصرية وفاروق الباز عالم الفضاء ومحمود الشريف رائد التنمية الريفية وغيرهم الكثير والكثير الذين تفخر الدقهلية بهم في الداخل والخارج.



كما أشار " مختار " إلي أنه من التفاؤل يولد الأمل ومن الأمل يولد العمل ومن العمل يولد النجاح والتفوق والنبوغ ونجاحكم وتميزكم فخر ونجاح لنا جميعا.



وأكد " المحافظ " دعمه الكامل للعملية التعليمية بالدقهلية ولأبنائي الطلاب في مختلف المراحل التعليمية لتظل الدقهلية رائدة ومتميزة بأبنائها وتنجب لمصر اعلام في شتي المجالات.



وقدم " مختار " خالص التهاني القلبية لإدارة بلقاس والسنبلاوين وشربين ومنية النصر لحصولهم علي المراكز الأربعة الأولي مع دوام التوفيق والنجاح لهم دائما.



والجدير بالذكر أن برنامج الحفل تضمن تلاوة آيات من القرآن الكريم ، وتقديم فقرة غنائية وفقرة فنية لطلاب مدرسة الشهيد مصطفي الجوهري بالمنصورة .

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