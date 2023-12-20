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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زاعمًا بقدرته على منعها.. ترامب يحذر مجددًا من حرب عالمية ثالثة

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

بعث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، برسالة مروعة خلال تجمع انتخابي في ولاية أيوا، محذرا من أن الحرب العالمية الثالثة أصبحت وشيكة.

وأعرب ترامب عن قلقه البالغ إزاء تأرجح العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة، مؤكدًا أن الخطر الآن لا يشبه الحرب التقليدية ولكنه قد يؤدي إلى الانقراض الكامل بسبب القدرة التدميرية للأسلحة الحديثة.

وأضاف: "العالم في خطر أكبر من أي وقت مضى بسبب قوة الأسلحة، وسأكون الوحيد - أقول ذلك بثقة كبيرة - الذي سأمنع الحرب العالمية الثالثة".

وانتقد ترامب خليفته جو بايدن وسياسته الخارجية، حيث ربطها بالمخاطر المتزايدة لنشوب صراع نووي عالمي، خاصة مع روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى أنه وحده القادر على منع مثل هذه الكارثة، مؤكدًا أنه لو كان في الرئاسة لكان العالم تجنب الصراعات وفي إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وتمسك ترامب بإدانته للمهاجرين على الرغم من انتقادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قائلا إن المهاجرين غير الشرعيين "يدمرون نسيج" الولايات المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها ترامب مثل هذا التوقع. وقد أكد سابقًا موقفًا مماثلاً خلال تجمع حاشد في أكتوبر، مما زاد المخاوف بشأن تصاعد التوترات العالمية.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب الحرب العالمية الثالثة الحرب التقليدية الحرب

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