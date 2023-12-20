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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: خلافات حادة بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بسبب الحرب على غزة

صدى البلد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه تم تأجيل التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة، للمرة الثانية في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وسط أنباء عن خلافات سياسية داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبينما كانت الجهود الدبلوماسية تكافح في نيويورك، سعيا إلى التوصل إلى هدنة رسمية؛ كان هناك دفع متجدد للتوصل إلى صفقة رهائن جديدة من شأنها أن تنطوي على توقف إنساني قصير في القتال للسماح بتبادل الأسرى الفلسطينيين.

وجرى تعديل مشروع القرار الذي صاغته الإمارات أمس في محاولة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو للمرة الثالثة منذ بدء الحرب علي غزة قبل أكثر من شهرين. 

وبدلاً من الدعوة إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية"، أشار النص المعدل إلى "التعليق العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".

ووفقا لمصادر دبلوماسية، اعتقدت البعثة الأمريكية في نيويورك أنها تفاوضت على نص يمكنها على الأقل الامتناع عن التصويت عليه، ولكن عندما تم التشاور مع واشنطن، أثيرت اعتراضات جديدة، حيث ورد أن البيت الأبيض اتخذ موقفا أكثر تأييدا لإسرائيل من وزارة الخارجية الأمريكية. 

وتضمنت اعتراضات البيت الأبيض معارضة أي ذكر لكلمة "وقف"، والقلق من بند يجعل الأمم المتحدة مسؤولة عن مراقبة تدفق المساعدات الإنسانية دون الإشارة صراحة إلى دور إسرائيل في فحص البضائع التي تدخل الأراضي المحتلة، وعدم وجود نص في المسودة قرار يدين حركة حماس.

غزة واشنطن الحرب بايدن حماس

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