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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : بشرى للعزاب

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

 تسوية مشاكل العلاقة دون تأخير، لن تبقى التحديات المهنية دون إجابة طالما أن كلاً من المالية والصحة في وضع جيد.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

ابتعد عن الحياة الشخصية لحبيبك، في حين أنه من الضروري منح الحرية الشخصية، إلا أنه يجب عليك أيضًا تقدير آراء الشريك، تحدث بحرية مع شريكك وشارك مشاعرك اليوم. قد تفشل بعض العلاقات بعيدة المدى وقد تنتهي بالانفصال، قد يقع مواليد برج الحوت العازبون في الحب في الجزء الثاني من اليوم، تجنب الغرور في العلاقة وكن أيضًا حساسًا تجاه الشريك.

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

قد تزعج المشكلات المتعلقة بالنوم كبار السن، لكن بخلاف ذلك فإن صحتهم العامة ستكون جيدة، من الجيد اتباع نظام غذائي صحي وتخطي التبغ والكحول، قد تصاب الإناث بالصداع النصفي أو مشاكل متعلقة بأمراض النساء اليوم والتي ستحتاج إلى عناية طبية. 

توقعات برج الحوت المهني 

سوف تعمل مهارات الاتصال أثناء التفاوض مع العملاء، سيواجه قادة الفرق والمديرون صعوبة في التعامل مع المواعيد النهائية الحاسمة، إذا كنت حريصًا على تبديل الوظيفة، فقم بتحديث الملف الشخصي على موقع ويب وستبدأ في تلقي المكالمات قريبًا.  

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

قد يجد رواد الأعمال أيضًا أموالًا إضافية في شكل قروض وشراكات جديدة ومدفوعات مقدمة، الجزء الثاني من اليوم هو الميمون لشراء سيارة جديدة، يمكنك أيضًا سداد تكاليف السفر إلى الخارج مع العائلة.

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