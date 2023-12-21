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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوديان الملونة.. تجذب عشاق السفاري في طابا| شاهد

وديان طابا الملونة
وديان طابا الملونة

تجذب وديان طابا وجبالها عشاق السفاري الذين يقدمون إليها من مختلف دول العالم بالإضافة للسياحة الداخلية التي تنظم رحلات بشكل يومي  لتلك الوديان الملونة رائعة الجمال  .


وقد رصدت كاميرا  موقع "صدي البلد " الاخباري بالصور روعة المناظر الطبيعية في وديان طابا الملونة .

يقول ايهاب فريد الخبير السياحي في جنوب سيناء إن وديان طابا تتميز بجمال رباني وطبيعة فريدة ووديان لا مثيل لها مشيرا إلي انها اماكن بكر تتبع محمية طابا وتجذب السياح لما فيها من روح المغامرة وصعود الجبال ومشاهدة غروب الشمس وظهور القمر من قمم الجبال مما يشعر السائح بالاستحمام والهدوء والطاقة الايجابيه .

واضاف أحمد صابر من عشاق السفاري إن متعة السفاري لن تجدها في الفنادق الفاخرة والأضواء الصناعية ولن تستمتع بجمال الطبيعة إلا أن تعيش فيها ويكون القمر هو مصدر الضوء وان تتأمل النجوم والظواهر الفلكية .
واضافت مروة السلمي من عشاق السفاري أنه في رحلات السفاري تري تنوع الأرض والوان الجبال واختلافها من مكان لآخر مشيرة إلي انها تشعر بالسعادة عندما  تتسلق الجبال وتشاهد الأرض من قمم الجبال وتشعر بأنك تري الكون .
وأكد المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع طابا بها اماكن سفاري رائعة الجمال لم تكتشف بعد  مطالبا بالدعاية والترويج لوديان طابا وتنظيم رحلات سياحية للمدارس والجامعات لمعرفة كنوز سيناء السياحية

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جنوب سيناء وديان طابا الملونة السفاري

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