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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«مصر أكتوبر»: عودة «الحوار الوطني» يؤكد صدق الرئيس في تعزيز الانفتاح السياسي

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار أثري الحياة السياسية المصرية، وهو ما شهدناه خلال الانتخابات الرئاسية 2024، ووجود أربعة مرشحين من ثلاثة رؤساء أحزاب ذات ثقل سياسي.


وأضاف "الباز" فى تصريحات صحفية له، أن تغليب لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد من شأنها خلق قواسم مشتركة واكتشافها من جديد على أرضية وطنية، تجعل خدمة المواطن ومصلحة الوطن أولوية لدي جميع الأطراف، منوها أن جلسات الحوار الماضية شهدت تفاعلًا كبيرًا بين جميع المشاركين من مختلف التوجهات والأيديولوجيات السياسية.

 

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مرشحي الرئاسة ، يعكس شكل الحياة السياسية فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المجال العام سيشهد انفتاحًا أكثر فى الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساحات المشتركة بين الجميع.

 

وطالب القوى السياسية والأحزاب المشاركة فى الحوار الوطني عند عودة انطلاقه، أن تضع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره نصب أعينها خلال المناقشات وتجنيب المصالح الشخصية، مشددا يجب أن تستغل الأحزاب الحالة الايجابية التي شهدناها فى انتخابات الرئاسة لتطوير. نفسها.

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