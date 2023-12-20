عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تستعد لسداد 700 مليون دولار لـ نادي باريس في هذا الموعد |تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

تستعد الحكومة المصرية مع بداية العام الجديد وتحديدا خلال يناير المقبل؛ رد مبلغ 700 مليون دولار ضمن الأقساط الدورية لصالح دول نادي باريس التي يبدأ سدادها بصورة دورية في يناير من كل عام.

ويدفع البنك المركزي  بشكل دوري 1.4 مليار دولار في صورة قسطين سنويين وبصورة دورية خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بقيمة  لدول نادي باريس.

البنك المركزي: القطاع المصرفي يواصل جهوده لتيسير الخدمات والمنتجات لذوي الهمم

كانت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي في تصريحات سابقة لـ صدى البلد، أكدت أن مصر قطعت شوطا كبيرا في أداء استحقاقات دول العالم الخارجي خصوصا بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلي معدلات غير مسبوقة خلال الفترات السابقة.

وتعبر هذه المؤشرات في المساهمة بصورة كبيرة في ارتفاع معدلات الجدارة المالية والإئتمانية للاقتصاد القومي من قبل المؤسسات المالية الأجنبية.

وحسبما كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي مديونية مصر طرف دول نادي باريس بنهاية يونيو الماضي نحو 8.212 مليار دولار مقارنة بـ6.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق له بزيادة تبلغ 1.512 مليار دوار.

و نجحت مصر في سداد مديونيات وفوائدها بنهاية يونيو الماضي تقدر بـ 7.644 مليار دولار مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق ، منها ديون مدفوعة بقيمة تقترب من 2 مليار دولار و فوائد بما يجاوز 5.65 مليار دولار .

ويبلغ إجمالي الدين العام الخارجي علي مصر نحو 164.73 مليار دولار بما يشكل 40.3% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 155.71 مليار دولار في يونيو من العام المالي قبل الماضي بنسبة 32.6 % من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء دول نادي باريس 19 دولة عضو هي "الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، ألمانيا ، سويسرا ، استراليا ، النمسا ، بلجيكا ، كندا ، الدنمارك ، فنلندا ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، هولندا ، النرويج ، روسيا ، إسبانيا، السويد"

دول نادي باريس الدين العام مال واعمال اخبار مصر الناتج المحلي الاجمالي Finance Real Esteat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

لجان السوشيال ميديا الإخوانية تطارد محمد صلاح .. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي لـ 35.173 مليار دولار

ترشيحاتنا

5.6 مليار دولار.. ماذا حققت الدولة من برنامج الطروحات حتى الآن؟

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية بالشوط الأول

انخفاض كبير في أسعار البصل |نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن الموعد

«بلينكن»: أمريكا مُلتزمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 12 من طواقمه والنازحين في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ