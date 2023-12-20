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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: «الأستاذ» من أهم الأفلام تناولا للقضية الفلسطينية

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي إنه من أوائل الذين طالبوا باستمرار الفعاليات الثقافية والفنية، وتقديم كل الأعمال، والتي من خلالها يمكن تقديم رسالة عن غزة والقضية الفلسطينية خاصة بعد أن ألغت الدولة مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان السينما.

مهرجان الجونة السينمائي لدعم أهالينا في غـزة

أضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج، مصر جديدة، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc، أنه ضد المطرب الذي يرفض الغناء بسبب الأحداث في غزة، فمن الممكن دفع الإيرادات الخاصة بحفلِِهِ لصالح غزة.

وأكد الناقد الفني، أن الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة التي تأخرت شهرين، أثبت عمليا أن الرسالة وصلت عن طريق “نافذة على فلسطين”، التي قدمت أفلاما جديدة من فلسطين، وعن فلسطين، ولمخرجين وفنانين فلسطينيين، وقدمنا عدة رسائل، منها ما تتعلق بالسياحة المصرية.

وأوضح أن ليس الفستان أو لونه أو لون السجادة التي تحولت من حمراء إلى رملية هي الفيصل، ولكن ما يقدم، وما يقال، خاصة مع اختفاء مظاهر الاحتفال والمهرجانات من ألعاب نارية وغيرها.

 كلمات الفنانين في المهرجان أرسلت رسالة تضامن وإهداءات

وأشار إلى أن كلمات الفنانين في المهرجان، أرسلت رسالة تضامن وإهداءات لم تكن لتكون لولا المهرجان.

وقال إن فيلم الأستاذ توقفت عنده كثيرا؛ لأنه من أهم الأفلام التي تناولت القضية الفلسطينية، وكذلك عرض في أكثر من مهرجان، وتحدث عن طبيعة العلاقة بين الفلسطينيين في مناطق فلسطين المختلفة وبلاد المهجر.

فلسطين غزة الناقد الفنى طارق الشناوى القضية الفلسطينية مهرجان الجونة مهرجان الموسيقى العربية مهرجان السينما

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