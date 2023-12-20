وفرنا 70 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يزف بشرى بشأن السجائر

قال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إن مصر كان لديها مخزون من المادة الخام للسجائر يجعلها تنتج من 10 لـ 11 مليون علبة سجائر في اليوم، وبسبب سلاسل الإمداد تم تخفيض الإنتاج من 5 لـ 6 مليون علبة سجائر في السوق، والآن مصر عادت لمعدلات الإنتاج العادية، والحديث عن سجائر كيلوباترا المصرية.

حديث عن أزمة السجائر

وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المواد الخام للسجائر تأتي من دول مختلفة، وحينما عادت مصر من جديد للإنتاج الأول، وكل الجهات تساعد في ضبط عملية التسويق، وضبط عملية التوزيع.

وتابع أن معدلات الإنتاج عادت لطبيعتها من جديد، ويتم إنتاج 9 مليون علبة سجائر، وأزمة السجائر المصرية غير موجودة بالنسبة للإنتاج، وتم توفير 70 مليون دولار بالشراكة مع القطاع الخاص في شركة الشرقية للدخان.