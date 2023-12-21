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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: لم أتدخل في اختيارات القائمة..وهذا موقف فيتوريا من فتوح وصبحي

صدى البلد

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات حازم إمام عضو مجلس ادارة الزمالك بشان اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدرب، لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال حازم إمام: "لم أتدخل في اختيارت المدير الفني روي فيتوريا، لقائمة منتخب مصر، من قريب أو بعيد، وعلمت بالقائمة الأولية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا مثل أي شخص عادي".

 

وانتهت أحداث مباراة ساجرادا الأنجولي ونادي الزمالك، بالتعادل السلبي، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى ١٠ نقاط متصدرا المجموعة، وساجرادا يرفع رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الثالث خلف أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني ب ٦ نقاط، ويتذيل المجموعة أكاديمية سوار دون نقاط.

حازم امام فتوح صبحي منتخب مصر

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