حازم إمام: لم أتدخل في اختيارات القائمة..وهذا موقف فيتوريا من فتوح وصبحي

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات حازم إمام عضو مجلس ادارة الزمالك بشان اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدرب، لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.



وقال حازم إمام: "لم أتدخل في اختيارت المدير الفني روي فيتوريا، لقائمة منتخب مصر، من قريب أو بعيد، وعلمت بالقائمة الأولية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا مثل أي شخص عادي".

وانتهت أحداث مباراة ساجرادا الأنجولي ونادي الزمالك، بالتعادل السلبي، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى ١٠ نقاط متصدرا المجموعة، وساجرادا يرفع رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الثالث خلف أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني ب ٦ نقاط، ويتذيل المجموعة أكاديمية سوار دون نقاط.