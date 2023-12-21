عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الزمالك تغادر أنجولا فى طريق العودة للقاهرة بعد التعادل مع ساجرادا

صدى البلد

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار العاصمة الأنجولية لواندا في طريقها عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

وتضم بعثة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافقها كل من، أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

بعثة الزمالك الزمالك ضد ساجرادا أنجولا ساجردا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

متحور كورونا الجديد .. الصحة العالمية توضح كيفية تجنب الإصابة ومدى خطورته

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: استمرار صراع غزة وصمة عار لا تمحى

مين بليغ ده؟.. قصة أغنية لحنها الموسيقار بدموعه بعد انفصاله عن وردة

لوبيتيجي على رادار مانشستر يونايتد خلفاً لـ تين هاج

ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد؟..5 مصائب ويُحرم 21 نعمة

دعاء آخر الليل للرزق وتفريج الهم .. أدركه بـ21 كلمة قبل الفجر

لأول مرة على الإطلاق.. ناسا تستخدم الليزر لبث فيديو عالي الدقة من الفضاء السحيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة قـ تل داخل أحد المحال التجارية .. شاهد

هل تناول الشاي يقلل من الإصابة بالكوليسترول ؟

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

فيديو

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ