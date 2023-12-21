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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركات دولية.. جامعة الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

نظم قسم اللغة العربية بكلية الآداب  بجامعة الوادي الجديد، احتفالية بمشاركات دولية من الهند وإسبانيا وصربيا وازوبكستان وفلسطين باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار( العربية لغة الفنون والشعر).

وقال الدكتور محمد  عبيد رئيس قسم  اللغة العربية بكلية الآداب، إنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الأجانب من إسبانيا والهند وصربيا وأوزباكستان من المستعربين المهتمين باللغة العربية  وقضاياها الذين بادروا بالاستجابة والمشاركة لإدراكهم لما تمثله العربية من دور بارز مهم في فهم النص القرآني الذي نزل بلسان عربي مبين.

وأضاف أن اهتمام الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة باللغة العربية بوصفها مكونًا أساسيًا من مكونات الهوية الوطنية المصرية كونها لغة دين قويم وثقافة أصيلة فهي لغة عالمية تؤثر في غيرها وتتأثر أيضًا تعطي وتأخذ وتزداد نموًّا لتواكب المخترعات الحديثة.

ومن جانبه أكد الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب أن قسم اللغة العربية ممثلًا لكلية الآداب وجامعة الوادي الجديد إذ يقدم بعضًا من مشاركات جادة لمحبين مخلصين للعربية ليقدم صورة مشرقة للعربية من خلال عيون مستعربين أجانب من دولة الهند وأسبانيا وصربيا وأوزباكستان مدركين لقيمتها الواعين مكانتها على المستوى العالمي. 


وذكر الأستاذ الدكتور محمد عبيد أن الاحتفالية شهدت حضورًا دوليا وعربيا ومحليا للكثير من المهتمين باللغة العربية ، و تناولت الاحتفالية عددا من الكلمات التي دارت حول عبقرية اللغة العربية ، وشارك الطالب عبد الواحد محمد محمود عبد الله بالفرقة الثانية – قسم اللغة العربية بكلمة ممثلة عن المجتمع الطلابي ، وشاركت الأستاذة سارة عباس عديل المدرس المساعد بقسم اللغة العربية نيابة ةعن الهيئة المعاونة بكلمة عن الاستثمار في اللغة العربية وشارك المستعرب الأستاذ الدكتور إغناطيوس دي تيران من أسبانيا بكلمة حيا فيه اللغة العربية وتطلع إلى مشاركة جادة بين الجامعات المصرية والجامعات الأسبانية في خدمة اللغة العربية ، ثم تحدث الدكتور أحمد عبد الساتر – مصري – عن الإشكالات اللغوية والدلالية في ترجمات معاني القرآن الكريم وبين في كلمته عظمة المفردة والتركيب العربي وتفوقه على التراكيب ذات اللغات الأخرى ، وتحدث الدكتور المستعرب أسعد دوراكوفيتش من صربيا عن أهمية مد جسور التعاون العلمي بين جامعة الوادي الجديد والجامعات البوسنية متطلعا إلى تمثيل عربي قوي لتعليم الشعب البوسني اللغة العربية لأهميتها .

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ثم تحدث الدكتور سعد محمد عبد الغفار – مصر – عن بنية المصطلح في الخطاب الدبلوماسي معرجًا على المصطلحات الجديدة التي تنشأ إثر الحروب والنكبات ، ثم تحدث الدكتور نوشاد الهدوي رئيس قسم اللغة العربية بجامعة كيرلا بالهند عن واقع تعليم اللغة العربية في الجامعات الهندية ، وتحدث الدكتور لطفي الدين البخاري من دولة أزوبكستان عن واقع اللغة العربية في دولة أوزبكستان وأهمية تعليم الشعب الأوزبكي هذه اللغة العظيمة ، وتحدث الأستاذ الدكتور هاني الفرنواني عميد كلية الآداب السابق عن اقتصاديات اللغة العربية كونها أهم من النفط ، كما شاركت الشاعرة شرين العدوي بعدد من القصائد الشعرية الرائعة .

ياتي ذلك برعاية  الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبإشراف  الأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب  والأستاذ الدكتور محمد عبيد رئيس قسم اللغة العربية والدكتور أسامة عطية سليمان منسق المنتدى الثقافي بالقسم.

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