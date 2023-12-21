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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الوادي الجديد: تحرير 6 محاضر للمخالفين في حملة مكبرة بالفرافرة

حملات تموين
حملات تموين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، تحرير 6 محاضر تموينية فى حملة مكبرة بنطاق مركز الفرافرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك فى إطار جهود مديرية التموين وحرصا منها فى الحفاظ على حق المواطنين فى الحصول على سلع وخدمات مطابقة للمواصفات الفنية وفى نفس الوقت بأسعار منخفضة.

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وأعلن محمد رجب، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، فى بيان له، أن إدارة تموين الفرافرة، شنت حملة تموينية علي المخابز وأسفرت الحملة على تحرير 6 محاضر وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق، ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية وما يجرى عرضه للمواطنين من سلع ومنع احتكار السلع أو منع بيعها للمواطنين وضبط المخالفات.

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ومن جانبه شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع.

وأكد المحافظ أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية.

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