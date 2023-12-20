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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادى الجديد: استلام 2083 جهاز تابلت لطلاب الثانوية العامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد عن وصول 2083 جهاز تابلت تعليمى بمواصفات عالية الجودة لمخازن المديرية بكافة المشتملات، وذلك تمهيدا لتسليمها للإدارات التعليمية خلال ساعات ومنها إلى المدارس الثانوية لتوزيعها على جميع طلاب الصف الأول الثانوى حيث إجراءات استلام أجهزة التابلت بمخازن المديرية فور وصولها  حيث أكد على ضرورة انهاء اجراءات تسليم جميع الإدارات التعليمية ومن ثم على المدارس الثانوية بكل إدارة تعليمية.

وفى سياق متصل أجرى وكيل التعليم بالمحافظة، اليوم، الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرسة السبط الابتدائية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وشدد على انضباط العملية التعليمية والتزام الجميع بالزى الوحد للمعلمين وكافة القواعد المنظمة للعمل مع توفير الخدمة التعليمية المتميزة لجميع طلاب المدرسة.

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وتابع سير العمل بامتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والتى تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، مؤكدا على سير اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية القائمة.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على تكثيف المتابعات الميدانية من فرق المتابعة والموجهين وقيادات تعليم المحافظة بجميع الادارات التعليمية للإطمئنان على إنضباط العملية التعليمية وضرورة الوقوف على جميع الإيجابيات والبحث والحلول العاجلة وبما يضمن سير العملية التعليمية بكل انضباط ودقة.

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