خلال تخرج الدفعة 34.. عضو المجلس الرئاسي الليبي يشيد بجهاز المخابرات

أشاد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني بجهاز المخابرات الليبية، اليوم الخميس، في الكلمة التي ألقاها باسم المجلس الرئاسي أمام الحضور خلال حفل تخريج الدفعة 34 لمنتسبي الجهاز، وأثنى على الجهود التي بذلت لإعداد الكوادر الأمنية المؤهلة التي ستساهم في حماية الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره.

وأكد عضو المجلس الرئاسي الليبي، أن انضمام الخريجين الجدد لجهاز المخابرات الليبية من كل المناطق دلالة واضحة على أن ليبيا وحدة واحدة ولا يمكن تجزئتها.

كما أثنى الكوني، على رئيس الجهاز فريق أول ركن حسين العائب، ومعاونيه وكل المسؤولين بالجهاز لعملهم الدؤوب لإرجاع الهيبة لجهاز المخابرات الليبية فخر كل الليبيين، واعتبر الحدث الذي نعيشه اليوم بتخريج دفعة جديدة من منتسبي الجهاز أكبر دلالة على أنه يسير في الطريق الصحيح.